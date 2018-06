Nieuwe camera aan glasbolsite Pleinstraat 15 juni 2018

02u46 0 Holsbeek Is het binnenkort eindelijk gedaan met het sluikstorten aan de glasbollen aan de Pleinstraat? De gemeente Holsbeek maakte bekend een nieuwe camera te plaatsen aan de glasbolsite. Zo wil ze meer sluikstorters afschrikken of betrappen en het sluikstorten in deze omgeving tegengaan.

"De gemeenteraad keurde een overeenkomst hierover met de afvalintercommunale Ecowerf goed. Holsbeek wordt pilootgemeente in het cameraproject van Ecowerf. De glasbollen worden ook vervangen door ondergrondse glascontainers. Zo wordt deze plaats aanzienlijk opgewaardeerd. Ondanks een bewakingscamera blijven de glasbollen langs de drukke Pleinstraat het geliefkoosde terrein van sluikstorters. Er komt nu een nieuwe, ondergrondse glascontainer. Op die manier hoopt de gemeente sluikstorters eindelijk een halt toe te roepen", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). Het merendeel van de sluikstorters doet zijn ding overigens ook gewoon overdag. Ze hebbens zelfs geen gêne meer. Het merendeel van de betrapten is niet van Holsbeek, maar komt speciaal tot Holsbeek om hun rommel achter te laten. De overtreders riskeren telkens een GAS-boete van minstens 75 euro. Blijft het bij een GAS-boete, kan de gemeente wel nog een schuldvordering opsturen voor de kosten van het opruimwerk en die kunnen al gauw oplopen tot enkele honderden euro's. Wie zo'n sluikstorter op heterdaad kan betrappen, mag steeds contact opnemen met het wijkcommissariaat in Holsbeek via 016/62.95.13 of wijkholsbeek@pzlubbeek.be. (ADPW)