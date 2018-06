Nieuw vormingsmoment begeleiders rijbewijs 06 juni 2018

Holsbeek organiseert op 27 juni in samenwerking met de gezinsbond het vormingsmoment voor begeleiders van het voorlopig rijbewijs. Aangezien de eerste vormingsmomenten meteen volzet waren, organiseert de gemeente Holsbeek een vierde sessie op 27 juni. Deelnameprijs bedraagt 20 euro. Inschrijven doe je via in.holsbeek.be. De vorming vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. "De rijopleiding is veranderd. Als je een leerling-bestuurder wil begeleiden bij het behalen van het rijbewijs, ben je verplicht om een theoretisch vormingsmoment te volgen van 3 uur. Naast de opfrissing van de verkeersregels worden ook de juiste technieken en vaardigheden in een stappenplan aangeleerd en dit door een bekwame lesgever. Nadien ontvang je een attest en de leerling-bestuurder kan met dit attest, samen met het attest van het examencentrum het voorlopig rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis", klinkt het bij de organisatie. Het attest is tien jaar geldig. De les is gratis voor leerling-bestuurders. (ADPW)