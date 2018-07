Nieuw aangelegd wegdek Daalputstraat komt omhoog door hitte 30 juli 2018

02u25 0

Op het kruispunt van de Daalputstraat met het Langeveld in Holsbeek kreeg het wegdek kuren als gevolg van de warmte. Een vluchtheuvel kwam omhoog waardoor het kruispunt voorlopig is afgezet.





"De opstuwingen door de hitte zijn onvoorspelbaar, het gebruikte materiaal en de leeftijd van de baan spelen hierin geen rol. In de Dutselstraat kwam voorbije week het wegdek ook naar omhoog", wist Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "Het kruispunt blijft gesloten, de hinder is beperkt aangezien het Langeveld toegankelijk blijft en het niet de drukste straat is. De herstellingen zijn iets voor de komende weken wanneer het afgekoeld is en wanneer we materiaal vinden ondanks het bouwverlof." (SVDL)