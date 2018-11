Natuurpunt Holsbeek organiseert kaas-en bieravond Andreas De Prycker

09 november 2018

Op zaterdag 10 november organiseert Natuurpunt Holsbeek zijn jaarlijkse kaas-en bieravond. Dat gebeurt in de Gildezaal in Kortrijk-Dutsel. Een inkomkaart kost 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen tot 12 jaar. Daarvoor krijgen de geïnteresseerden een welkomstdrankje, kaasbuffet à volonté en dessert. De deuren openen om 18.30 uur. Het kaasbuffet zelf wordt geopend om 19 uur. Inschrijven dient te gebeuren via kaasavondnatuurpuntholsbeek@gmail.com.