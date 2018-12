Na 35 jaar dienst gaat hoofdcommissaris Paul Mispelters met pensioen Stefan Van de Weyer

26 december 2018

15u53 0 Holsbeek Hoofdcommissaris Paul Mispelters (60) gaat op 1 januari 2019 verdiend op pensioen na 35 jaar dienst. Hij begon in 1983 als veldwachter in Boortmeerbeek. In september 1992 stapte hij over naar de gemeentepolitie van Holsbeek als hoofdveldwachter, in mei 1997 werd hij hoofdcommissaris. Bij het opstarten van de politiezone Lubbeek (Lubbeek-Bierbeek-Holsbeek-Boutersem) in 2002 werd hij perswoordvoerder. Hij was bovendien tussen midden augustus 2010 en 13 mei 2014 als waarnemend korpschef in de PZ Lubbeek aangesteld.

Hij begon in maart 1983 op 25-jarige leeftijd bij de politie in Boortmeerbeek, gezien hij in Schiplaken geboren en getogen was. Hij had voordien bij een notaris in Mechelen en bij de Kredietbank gewerkt.

“Ik was vanaf het begin altijd heel actief betrokken bij het werk op het terrein, in Boortmeerbeek hadden we zo steeds goede afspraken met de rijkswacht in Haacht. Dit zodat de oproepen overdag goed verdeeld werden tussen ons. Ook in Lubbeek hadden we zulke afspraken met de rijkswacht, zodat we af en toe ook eens een gerechtelijke kluif op tafel kregen in plaats van het kleinere bureauwerk", herinnert hij zich. “Wat ik jammer vind tegenover toen is dat er enkele zaken zijn verdwenen. Je zat toen als kleine politiezone ingebed bij de plaatselijke bevolking door er te wonen en te werken. Je was bijvoorbeeld op de hoogte van de invulling van een familie en waar die woonden, je kende de burenruzies en ook de bewoners met een drankprobleem. Op informeel vlak kende je de bevolking zoals je broekzak, dat ging verloren door de politiehervorming. Er werd ingeboet op de echte wijkwerking ten nadele van de interventiepolitie, dat was trouwens allesbehalve wat ze toen voor ogen hadden”, beseft de hoofdcommissaris die sinds 1994 in Nieuwrode woont. “Nu wordt er sinds begin 2018 via het HyCap-systeem om de haverklap beroep op ons gedaan in Brussel, aan de kust of in Limburg. Zo boeten we aan eigen mankracht in. In nasleep van de aanslagen in Zaventem en het metrostation Maalbeek trokken we heel consequent wekelijks met zes naar ginds , dat was toen ook nodig om ons solidair te tonen. Ik vind het wel minder normaal dat we ook worden opgetrommeld voor een carnavalstoet in Maaseik of een voetbalmatch van Anderlecht en dat als plaatselijk korps in het Leuvense”, vertelt de bijna-gepensioneerde.

“Vanaf 2002 bij het begin van de PZ Lubbeek stond ik samen met toenmalig korpschef Herman Vercoutter in voor de persberichtgeving. We beseften dat we met onze berichtgeving soms achter de feiten liepen, gezien wij alles moesten checken en dubbelchecken en soms informatie niet mochten of konden geven. Dit als gevolg van de snelle maar soms ongecontroleerde sociale media, die de mensen meestal ter goeder trouw, de verkeerde richting uitstuurde. Mensen kunnen nu ook informatie doorbellen naar de media. Daarmee omgaan was alleszins soms een uitdaging”, vervolgde hij. “Wat me doorheen mijn carrière overigens deugd deed, was dat als je mensen wanneer een zaak werd opgelost, opgelucht naar buiten zag wandelen. Ze waren blij dat we hun zaak correct behandelden, ongeacht de afloop. Ook het vatten van daders verschafte me plezier. Zo konden de slachtoffers zich schadeloos stellen tegenover inbrekers. Als er op de rechtbank enkele goede uitspraken vielen, dan blijft dat ook bij, zo werden we moreel beloond voor het werk dat we realiseerden", kijkt Mispelters met een glimlach terug.

Als fervent fietser zal de hoofdcommissaris meer tijd hebben voor zijn grote hobby. “Ik zal nu misschien eens meer tijd hebben om naar de koersen te komen kijken in het eigen Nieuwrode. We reizen trouwens al sinds 2004 met een groep kameraden om te fietsen op reis. Dit jaar doen we Toscane in Italië aan. Ik kijk er al naar uit.”