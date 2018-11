N-VA Holsbeek herstelt brugje Poelweg Andreas De Prycker

12 november 2018

Het brugje aan de Poelweg in Kortrijk-Dutsel, welk zeer populair is bij wandelaars, is hersteld. “Gezien het brugje reeds meerdere maanden stuk was en er na verschillende meldingen bij de gemeente geen schot in de zaak kwam, besloten enkele bestuursleden van N-VA Holsbeek de handen uit de mouwen te steken. De afdeling geeft aan dat dit een constructieve actie betrof ten aanzien van de Holsbeekse gemeenschap”, zo klinkt het bij N-VA Holsbeek.

“We kregen hierover reeds een paar meldingen van inwoners”, aldus N-VA bestuurslid Stijn Den Tempst. “Op een bepaald moment stelden we ons dan ook de vraag of we dit niet zelf konden herstellen, als actie voor de lokale inwoners en wandelaars.”

“Na een korte inspectie ter plaatse bleek dat het brugje relatief eenvoudig kon hersteld worden en verzamelden we het materiaal. Een groot deel van het materiaal konden we recupereren uit campagnemateriaal en hout dat leden nog ter beschikking hadden”, vertellen N-VA bestuursleden Michel Wierinckx en Erik Pardon, die er vervolgens op uit trokken om het oude brugje, dat volledig ingestort bleek, af te breken en het nieuwe aan te leggen. Deze klus kon geklaard worden op een viertal uurtjes.

Heel wat lokale inwoners en wandelaars lieten op verschillende manieren al blijken zeer blij te zijn met het resultaat. “Dit is geen actie tegen het huidige gemeentebestuur, maar een constructieve actie voor de gemeenschap waar iedereen beter van wordt”, besluit gemeenteraadslid voor N-VA Herman Van Criekingen.