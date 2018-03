Moeizame ochtendspits door ongeval op E314 07 maart 2018

De ochtendspits op de autostrade E314 draaide gisterenochtend serieus in de soep nadat er omstreeks 6.15 uur een terreinwagen betrokken raakte in een ongeval.





Dat gebeurde ter hoogte van Holsbeek, in de richting van Genk. De terreinwagen was goed voor de schroothoop en moest getakeld worden.





Daardoor was de autostrade volledig versperd. Vreemd genoeg konden er geen bestuurder of inzittenden aangetroffen worden. Omstreeks 7.45 uur was de baan opnieuw vrij voor het verkeer.





(KAR/ADPW)