Mobiliteit en veiligheid belangrijkste pijlers voor N-VA Holsbeek 01 februari 2018

02u28 0 Holsbeek Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Holsbeek in de Sint-Mauruszaal tekende niemand minder dan minister van mobiliteit Ben Weyts present.

Voorzitter Alex Verbinnen verwelkomde iedereen en benadrukte dat het tijd was voor verandering in Holsbeek. 2018 is het jaar waarin N-VA Holsbeek met de hulp van de kiezer klaarstaat om mee in het beleid te stappen. De bestuursploeg werkt momenteel aan een sterk gedragen, duurzaam programma. "Mobiliteit, veiligheid, het vereningingsleven,de lokale economie en het groene, landelijke karakter van onze mooi Vlaamse gemeente ligt ons nauw aan het hart", aldus de voorzitter. "We willen van onze gemeente een plek maken waar iedereen zich thuis kan voelen. Een plek met een sterk sociaal weefsel waar iedereen zijn rechten heeft, maar ook zijn plichten vervult."





Ook het lijsttrekkersduo Jo Vanmechelen en Sabine Wyns werden voorgesteld. Zij willen een sterke lijst samenstellen en vooral goed scoren op 14 oktober. Minister Ben Weyts had het over de peilers van de N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen: veilig, Vlaams en verantwoordelijk. Veiligheid in de betekenis van onze sociale zekerheid, persoonlijke levenssfeer en in het verkeer. De N-VA wil sterke lokale, verantwoordelijke besturen met de nodige bevoegdheden om voor hun burgers beleid te voeren.Voorts riep de minister ook op om toch meer fier te zijn op die Vlaamse identiteit.





Een mooi voorbeeld hiervan zijn de geplande evenementen vanaf 2018 rond de herwaardering van de Vlaamse meesters: Rubens, Breugel en Van Eyck. Hij hoopt hiermee ook het toerisme een boost te geven. (ADPW)