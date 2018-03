Minister Geens geeft lezing over erfrecht 13 maart 2018

02u42 0

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf zondag een toelichting in de Sint-Mauruszaal van Holsbeek over de veranderingen in het nieuwe erfrecht. Meer dan 100 aanwezigen luisterden een uur lang geboeid naar de uitleg van de minister. Hij had het over alle aanpassingen in het erfrecht en welke gevolgen dit had voor de aanwezigen, hun kinderen of hun kleinkinderen. Holsbekenaren met specifieke vragen konden nadien nog terecht bij een notaris. Rudy Janssens, schepen van Burgerlijke stand voor CD&V vatte het na de lezing samen: "Het is bijzonder fijn dat de minister deze lezing wou komen geven voor de mensen in Holsbeek. Erven en erfenissen is iets waar we allemaal vroeg of laat mee in contact komen, dus iedereen kan hier iets van opsteken." Het jongste gemeenteraadslid van CD&V, Bram Van Baelen, onthield vooral de wijze raad van de minister: "Trouw, en dan is alles het beste geregeld voor jou en je partner." (ADPW)





Meer over CD&V

politiek

samenleving

familie

Holsbeek