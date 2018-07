Meerdere inbraken 09 juli 2018

In de Appelweg in Nieuwrode bij Holsbeek werd in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 1.30 uur een inbreker betrapt. De bewoners sloegen meteen alarm. Bewoners van de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel hadden zaterdagvoormiddag ook al een inbraak vastgesteld. Nog in Holsbeek werden er vrijdagavond eveneens inbraakpogingen vastgesteld in het Langeveld. De politie deed overal de nodige vaststellingen. (SPK)