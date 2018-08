Meeneemheftruck gestolen 23 augustus 2018

In de nacht van dinsdag op woensdag is de meeneemheftruck van Party Professionals in Holsbeek gestolen. Het verhuurbedrijf in feestmateriaal had de meeneemheftruck aan de oprit van de autostrade in Holsbeek laten staan. "Hij hing achteraan een van onze opleggers geladen met tenten. Het gaat om een nieuw toestel. De dieven moeten voorzien geweest zijn van een oplegger met een aansluiting om deze heftruck aan hun vrachtwagen te hangen", klinkt het bij het bedrijf. De nummerplaat van de heftruck is Q-AFP-999. Party Professionals vraagt om aandachtig rond te kijken en de politie te waarschuwen indien hij opgemerkt wordt. (ADPW)