Maatschappelijke enquête voor belager die vrouw bedreigt met BB-gun Stefan Van de Weyer

26 maart 2019

10u23 0 Holsbeek De Leuvense strafrechter vroeg een maatschappelijke enquête aan voor een vijftiger uit Wilsele. De rechter wou meer info over het gedrag van de man en het milieu waarin hij zich ophield vooraleer een vonnis te vellen. De man zou tussen 1 juni en 24 september 2017 een vrouw hebben belaagd in Leuven en Holsbeek en zou haar daarbij bedreigd hebben met een BB-gun.

Tussen juni en september 2017 zou de man de vrouw ernstig belaagd hebben door onder meer haar paswoord te gebruiken op haar Facebookaccount en haar e-mailadres. Hij las haar berichten en de informatie die hij daaruit bekwam, gebruikte hij om haar te bestoken met berichten. Hij durfde ook wel eens ’s nachts naar haar woning in Holsbeek rijden met een BB-gun op zak om haar te bedreigen. Buiten het belagen en de dreigementen wordt hij ook beticht van verboden wapendracht, namelijk het dragen van de BB-gun in de nacht van 22 op 23 september 2017 in Holsbeek.

“De rechtbank is op dit ogenblik onvoldoende ingelicht om de grond van het dossier met kennis van zake te beoordelen. Een maatschappelijke enquête om zijn gedrag en het milieu waarin hij actief is, zullen nuttig zijn met het oog op eventueel op te leggen probatiemaatregelen of een werkstraf”, stond in het vonnis te lezen.