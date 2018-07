Loonwerker vrijwaart twee woningen van brand 09 juli 2018

02u48 0 Holsbeek Een loonwerker met een grote waterkar heeft gisteravond langs de Bruul in Kortrijk-Dutsel twee woningen van een zware brand gevrijwaard.

Buurtbewoners alarmeerden rond 20 uur de brandweer nadat bij de overburen het tuinhuis in lichterlaaie stond. De metershoge vlammen zetten meteen ook het aangrenzende tuinhuis van de buren en enkele bomen in lichterlaaie. "Via die weg sloeg het vuur vervolgens eveneens op een houten terrasoverkapping over", zegt luitenant Dieter Van Haecke van de Leuvense brandweer. "Nog voor onze aankomst zette een passerende loonwerker met waterton een grote waterstraal op de vuurhaard, waardoor wellicht veel erger werd voorkomen. De twee tuinhuizen en terrasoverkapping werden wel tot as herleid."





De brandweer kon voorkomen dat de vlammen naar de woning van de buren oversloegen. Van dat huis smolt alleen de dakgoot. Op het moment van de feiten was geen van de bewoners van beide woningen aanwezig. De bewoners van het zwaarst getroffen huis gaven gisteren aan, door de rook- en waterschade en bij gebrek aan elektriciteit, de nacht elders te zullen doorbrengen. De oorzaak van de brand ligt bij koolresten afkomstig van een vuurschaal die zaterdagavond in de gft-bak waren gegooid en vervolgens de plastic bak in brand zetten. (SPK)