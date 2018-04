Lokale Helden 27 april 2018

Ook de jeugddienst van de gemeente Holsbeek stapt vandaag opnieuw mee in Lokale Helden. "We zijn op zoek naar lokale groepen (of soloartiesten) die graag op het podium staan. Bij voorkeur akoestisch, maar licht versterkt kan natuurlijk ook", klinkt het. Alle geselecteerde groepen treden op in kleine, gezellige en lokale cafés in de dorpskernen. De optredens gaan door in De Gelaarsde Kat (Kortrijk-Dutsel), Het Kwadraat (Holsbeek-Dorp), JH Tveldeke (Holsbeek-Plein), Klokhuis (Nieuwrode) en Bezzeke 2 (Sint-Pieters-Rode). (ADPW)