Lions Club Sint-Pieters-Rode schenkt kerstpakketten aan OCMW Holsbeek ADPW

05 december 2018

14u29 0

Het OCMW van Holsbeek is op zaterdag 15 december te gast bij de Lions Club van Sint-Pieters-Rode. Voor het achttiende jaar op rij schenkt de serviceclub kerstpakketten aan het OCMW om inwoners met beperkte middelen materieel te ondersteunen tijdens de feestdagen. Ieder pakket wordt rijkelijk voorzien van diverse food en non-food artikelen die mee de feesttafel vullen. Een warm gebaar, zodat ook Holsbekenaren met beperkte financiën kunnen genieten van wat extra’s tijdens de eindejaarsperiode. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst staan in voor de bedeling van de pakketten aan de cliënten van het OCMW. De uitreiking zal gebeuren bij Bumaco in Rotselaar.