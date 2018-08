Lijst Holsbeek Beweegt klaar voor verkiezingen 02 augustus 2018

02u35 0 Holsbeek Holsbeek Beweegt, de nieuwe politieke partij in Holsbeek, heeft zijn verkiezingslijst afgerond. Voormalig eerste schepen voor CD&V Achiel Claes zal fungeren als lijsttrekker.

Op twee en drie op de lijst: beroepsfotografe Kim Theys en zelfstandig ondernemer Hans Miseur, die ook partijvoorzitter is. Dinsdag werd ook de rest van de lijst bekend gemaakt. Guido Peers bezet de vierde plaats. Hij komt over van CD&V, samen met Jacques Toté. Toté staat op de achtste plaats. Beiden verlieten CD&V na de geplande aankoop van de gronden voor twee voetbalsites en de aanleg van kunstgras op het veld in Holsbeek. Alex Kennes, gewezen OCMW-voorzitter en voormalig gemeenteraadslid voor sp.a staat op de voorlaatste plaats. André Sibalt, de ondervoorzitter van de fanfare in Kortrijk-Dutsel, staat op de laatste plaats. Ook zijn dochter Lindsay prijkt op de lijst.





Spontaan

De voorstelling van Holsbeek Beweegt lokte maar liefst 250 naar het kasteel van Horst. Zij konden genieten van een optreden van Gabe Moretti. "Alles gebeurde heel spontaan. Je had niet het gevoel van in een politieke partij te zitten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt en dit geeft heel wat perspectieven voor de toekomst", meent lijsttrekker Achiel Claes.





(ADPW)