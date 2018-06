Leerlingen De Gobbel supporteren voor Rode Duivels 22 juni 2018

02u28 0

Dorpsschool De Gobbel in de Gobbelsrode in Holsbeek toonde zich deze week als trouwe supporters van onze Rode Duivels. De schoolkinderen kwamen afgelopen maandag in tricolore tenue naar de school om de eerste overwinning van onze nationale ploeg aan te kondigen. Dat gebeurde enkele uren later ook want Dries Mertens en co versloegen Panama met een droge 3-0.





(BMK)