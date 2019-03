Laura Tesoro op ‘Alle Belgen Festival’ ADPW

16 maart 2019

De line-up van het ‘Alle Belgen Festival’ in Nieuwrode is bekend. “We stappen af van de pure bandoptredens van Vlaamse schlagerartiesten en kozen voor een paar echte live optredens van grotere namen die bekend staan voor de grote festivals”, zegt organisator Wim Dejonghe. Op de affiche: Laura Tesoro, Les Truttes en DJ Yolotanker.

“Het festival krijgt een volledige nieuwe look. Niet alleen kozen we met 1 juni voor een volledige nieuwe datum. Daar waar het de voorgaande jaren steevast doorging op de eerste vrijdag van maart gaan we vanaf nu voor de zaterdag van het verlengde weekend van Hemelvaart. Hierdoor hopen we op lekker weer om een echt festivalgevoel te hebben. XL staat ook voor extra optredens op een groter podium en voor grotere producties”, aldus Dejonghe.

Geen schlagerfestijn pur sang meer in Nieuwrode. “Na zestien edities merken we nu dat deze festivals overal als paddenstoelen uit de grond schieten. Bij ons zijn de laatste jaren de tickets steevast maanden op voorhand uitverkocht. We merkten de laatste jaren wel op dat er meer sfeer was bij de ambiancegroepen dan met de echte schlagerartiesten. Ook wilden we niet voor de zoveelste keer de Romeo’s of Christoff boeken. En na de absolute top met Jan Smit en Frans Bauer, leek het nu dus de ideale moment om ons geweer van schouder te veranderen”, vertelde organisator Wim Dejonghe daar al eerder over.

Om de overgang toch niet te bruusk te maken komen als openers met Yves Segers en Johan Veugelers toch nog twee vaste waarden uit het schlagermilieu. “Daarna hebben we met Kontrair een eerste echte live band. Wereldberoemd in de Kempen, 100% Nederlands en 200% ambiance. Partyshakerz ft. Violinvasion, DJ op Tomorrowland en Laundry Day, komt voor Laura Tesoro. Zij hoeft niet meer voorgesteld te worden en is bovendien binnenkort te zien in de nieuwe reeks van Liefde voor muziek. Ook hebben we nog de zelfverklaarde beste DJ van België en omstreken, DJ Yolotanker. Hij is bekend van Studio Brussel en hij verdiende zijn strepen onder meer op Rock Werchter en Pukkelpop. We sluiten af met de beste coverband van de lage landen, Les Truttes. Zij stonden al op alle grote festivals van Vlaanderen en brengen niet alleen de beste covers overgoten met de nodige humor. Nog leuk om te vermelden is dat de kans groot is dat met Chantal Kashala uit Nieuwrode misschien wel iemand in haar achtertuin op het podium zou kunnen staan. Zij is steevast één van de de achtergrondzangeressen van Laura Tesoro”, zegt Dejonghe.

De festiviteiten gaan door op het festivalterrein gelegen aan de Suikerhoek te Nieuwrode. Tickets zijn te krijgen in café Klokhuis in Nieuwrode en café QV in Wezemaal, en Bookshop De Loft in Tremelo. Alle info en online tickets is dan weer te vinden op allebelgen.wixsite.com/festival