Landelijke Gilde organiseert stokvisloting ADPW

12 februari 2019

Zaterdag 16 februari organiseert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode zijn jaarlijkse stokvisloting. Dat doen ze van 20 tot 23 uur in het Kloosterhof op het Kerkplein. De stokvisloting telt tien rondes met telkens stokvis, haantje en pensen als prijs en één superronde met extra verrassingsprijzen. Bij de elfde superronde zijn er extra verrassingsprijzen. Inschrijven kost tien euro per kaart. Er wordt een euro per extra kaart voor de laatste ronde aangerekend.