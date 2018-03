Kritiek op woonbeleid 30 maart 2018

02u45 0 Holsbeek Holsbeek is de enige gemeente in Vlaanderen die in deze bestuursperiode geen enkel lokaal woonoverleg heeft georganiseerd. Dat zegt Jo Vanmechelen (N-VA), kandidaat-burgemeester in Holsbeek.

"Zo'n woonoverleg is nochtans verplicht. Onze inwoners hebben recht op een goede dienstverlening, zeker als het gaat over wonen in onze gemeente. Het gemeentebestuur ontloopt hier zijn verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (N-VA) stelde aan Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Wonen. Dit gemeentebestuur moet woonbeleid ernstig nemen. Als we willen dat zowel de jeugd als de senioren in onze gemeente kunnen blijven wonen dan moeten we het juiste beleid voeren. Het is eigenlijk al vijf na twaalf." (BMK)