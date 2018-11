KLJ Nieuwrode organiseert spaghettidag ADPW

15 november 2018

17u13 0

Deze zondag organiseert de KLJ van Nieuwrode haar jaarlijkse spaghettidag. En dat is dit jaar niet anders. Zondag van 11.30 tot 20 uur is iedereen welgekomen om spaghetti te komen eten in het Buurthuis in Nieuwrode. Een kinderspaghetti kost 9 euro, volwassenen betalen 12 euro voor een grote spaghetti, al dan niet vegetarisch. Voor zij die niet zo van spaghetti houden, is er ook een koude schotel te krijgen. Vooraf inschrijven is niet nodig.