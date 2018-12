Kleuterleider (49) bezat jarenlang kinderporno: harde schijf verstopt in konijnenhok Kim Aerts

05 december 2018

19u35 24 Holsbeek Een 49-jarige kleuterleider uit Nieuwrode is veroordeeld tot 10 maanden cel voor jarenlang bezit van kinderporno. Een deel daarvan werd teruggevonden op een harde schijf in een konijnenhok bij Michel D.B. thuis. Hij is nog altijd preventief geschorst door de vrije basisschool uit Roosbeek, waar hij voor de eerste kleuterklas stond.

Via inlichtingen uit Duitsland kwam het verdacht downloadgedrag van Michel D.B. naar boven op 5 december 2015. Op 1 juni 2016 volgde een huiszoeking. Speurders namen twee Packard Bell-computers in beslag. Daarop vonden ze bestanden die teruggingen tot 2007. Meestal files laat op de avond gedownload. De namen van die bestanden lieten weinig aan de verbeelding over. Daartussen ook termen als ‘kleuter’, ‘incest’ en ‘pedo’. En negentig videobestanden waarin minderjarigen werden misbruikt. Drie maanden later klopten de speurders opnieuw aan bij D.B. Of hij niet nog in het bezit was van een externe harde schijf? D.B. schudde van neen, maar op aangeven van zijn vrouw troffen de agenten in het konijnenhok nog een ingepakte externe harde schijf aan. D.B. verklaarde dat er “belangrijke documenten opstonden die hij niet wou verliezen.” De schijf bevatte andermaal compromitterend materiaal. D.B. werd gearresteerd en zat een tijdje in voorhechtenis. De veertiger ontkende oorspronkelijk de feiten en beweerde dat hij niet wist hoe de bestanden op zijn computers terecht waren gekomen.

Virus

Hij wees de ene keer naar “een virus” als mogelijke oorzaak en een andere keer beweerde hij dat alles begonnen was na “een verdacht telefoontje van een Microsoft-medewerker.” In een derde versie klonk het dan weer dat hij zelf een onderzoek voerde naar de mensen achter de beelden. Tijdens zijn proces ging hij op hetzelfde elan verder. Toen klonk het bij de verdediging dat hij tijdens zijn audiovisueel verhoor enkel verklaringen had afgelegd om de gevangenis te kunnen verlaten. “Ongeloofwaardig”, volgens de rechter.

“Een virus verklaart immers niet hoe de bestanden aangetroffen werden op twee computers en een harde schijf. Alsook op de verschillende data en tijdstippen, verspreid over een periode van jaren. Het verklaart ook niet dat de aangetroffen kinderporno allemaal specifiek ging over jonge meisjes, iets wat hij ook toegaf tijdens dat verhoor.” D.B. kon wel een blanco strafblad voorleggen en wordt nog gesteund door zijn gezin. Volgens een psycholoog, die de man onderzocht, zou er ook geen indicatie zijn van een pedofiele of incestueuze gedragsstijl. Van grensoverschrijdend gedrag naar leerlingen was evenmin sprake. Al tilde de rechter wel zwaar aan het ontbreken van schuldinzicht bij de kleuterleider. De man zou naar kinderporno hebben gegrepen als gevolg van pesterijen en stress op het werk. “Dat hij dit probleem weigert te erkennen en aan te pakken, is verontrustend”, oordeelde de rechter die daarom een effectieve gevangenisstraf van 10 maanden en 800 euro boete oplegde.

Daarnaast wordt D.B. voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten en mag hij in diezelfde periode zich niet meer op een school met minderjarigen vertonen. Vrije basisschool De Mozaïek uit Roosbeek, waar D.B. voor de eerste kleuterklas stond, stelde zich burgerlijke partij. Zij kreeg 500 euro schadevergoeding. De kleuterleider werd er preventief geschorst en zit ondertussen om ‘persoonlijke redenen’ thuis. Hij heeft nog dertig dagen tijd om beroep aan te tekenen.