Kippenvel: Karsten (13) speelt eerste voetbalwedstrijd na behandeling tegen kanker

17 februari 2019

Prachtig moment dit weekend op de Vlaamse voetbalvelden: de 13-jarige Karsten Tuyls maakte zijn wederoptreden bij KDN United toen er begin september een kiemceltumor werd vastgesteld nadat Karsten hoofdpijn kreeg en moest overgeven na een voetbalwedstrijd. Na maanden van chemotherapie en radiotherapie, hielp Karsten zijn team zelf mee naar de overwinning. De grootste overwinning is echter die van Karsten zelf, al gaat nog niet alles van een leien dakje.

“Ik merkte dat ik school, KLJ en voetballen érg gemist heb. Gelukkig heb ik al die tijd steun uit alle hoeken gekregen. Daar ben ik iedereen zo dankbaar voor, maar ik merk dat ik nog een grote fysieke achterstand heb. Ik heb mijn ploeggenoten proberen te helpen en ben blij dat we samen hebben kunnen winnen”, zo vertelde Karsten. “Karsten verwachtte dat alles vlotter ging lopen, maar dit geeft hem moed”, vertelt papa Joeri Tuyls (40). De tumor is ondertussen met 90% gereduceerd, maar hij is nog niet weg. Maandag na de krokusvakantie volgt er een nieuwe MRI-scan. Dan zal duidelijk worden wat de bestraling juist gedaan heeft. Er is een kans op herval, maar die is normaal gezien klein”, zegt Joeri.

Ondertussen traint Karsten ook twee keer per week mee met de U15 van KDN. “In de sprintoefeningen merkt hij dat hij op een muur botst. Daar waar andere spelers vijf of zes spurtjes doen, moet Karsten afhaken na twee spurtjes. Maar ik ben fier op mijn zoon. Zeker als ik zie welk parcours hij afgelegd heeft van september tot december tijdens de chemo. Echt waar, chapeau voor hem”, vertelt Joeri, die dit weekend toevallig ook de trainer van Karsten was. “De trainer van de U15 haakte toevallig af, en aangezien ik ook in de sportieve werking zit, hebben ze het aan mij gevraagd. Dit moment wou ik niet missen, dus ik zei onmiddellijk ja.3

Het resultaat was zoals verhoopt: een 1-0 overwinning tegen Hoegaarden-Outgaarden en Karsten die, als linksachter, mocht rekenen op heel wat speelminuten. “De puzzel viel in elkaar. Het team heeft voor nieuwjaar erg meegeleefd met de situatie, en nu Karsten aan de beterhand is, gaat het ook met de ploeg beter. En dat doet Karsten deugd”, weet Joeri.

Bike4Karsten

Ondertussen raakte ook bekend dat de Run4Karsten, het loopevenement in Nieuwrode van eind december waar 1.700 lopers opdaagden, zo’n 23.000 euro opleverde. Daarvan ging 21.500 euro naar het Kinderkankerfonds. De andere 1.500 euro is voor de nonkel van Karsten, Andy Tuyls, die tijdens het hemelvaartweekend zal deelnemen aan ‘Bike4Karsten’, een initiatief voor Kom Op Tegen Kanker. Andy zal 1.000 kilometer fietsen van Lyon naar Mechelen en hoopt 5.000 euro in te zamelen.