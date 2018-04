Kinderen kunnen lekker fietsen op buitenspeeldag 19 april 2018

02u28 2

Ook de leerlingen van de Vrije Basisschool De Klim-Op in Nieuwrode konden gisternamiddag genieten van de buitenspeeldag. Zo hielden de kinderen zich bezig met voetballen, fietsen en knutselen in de gedeeltelijk overdekte tuin. De kleine kinderen waren op de speelplaats aan het spelen. De warme temperaturen zorgden ervoor dat de juffen druk bezig waren met de kinderen in te smeren met zonnemelk. Zo riskeerden de kinderen niet om verbrand huiswaarts te keren.





(ADPW)