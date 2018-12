Kinderen krijgen extra kerstgeschenkjes dankzij OCMW ADPW

18 december 2018

Afgelopen week ontving het OCMW heel wat steun van de leden van de Lions Club Sint-Pieters-Rode en de inwoners van Holsbeek. De giften tijdens de voorbije speelgoedinzameling waren goed voor het schenken van extra kerstgeschenkjes aan 53 kinderen. De Lions Club Sint-Pieters-Rode reikte op haar beurt een honderdtal feestelijke eindejaarspakketten voor 72 Holsbeekse gezinnen.

“Dankzij hun spontane hulp doorbreken we de komende feestdagen eenzaamheid en verlichten we financiële zorgen in een aantal huishoudens in onze gemeente. Want gezellig feesten, omringd worden door familie en naasten, pakjes kopen, lijkt vanzelfsprekend, maar voor sommigen is het verre van evident”, zo klinkt het bij het OCMW.

De maatschappelijk werkers coördineren de bedeling van alle kerstgeschenkjes en eindejaarspakketten. Alles wordt deze dagen persoonlijk aan huis afgeleverd.

OCMW-voorzitter Inge Claes, heeft aangegeven deze initiatieven ten zeerste te appreciëren.

“Het getoonde sociaal engagement van zoveel inwoners en de grote belangstelling voor het maatschappelijk welzijn vanwege de serviceclub zijn hartverwarmend”, zo klinkt het bij Claes, die alle helpende handen bedankt. Zij steken het OCMW-cliënteel een hart onder de riem.