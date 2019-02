Kersvers voorzitter Sabine Wyns stelt nieuwe bestuursploeg N-VA Holsbeek voor ADPW

13 februari 2019

Naar jaarlijkse gewoonte zette N-VA Holsbeek haar deuren open voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Sabine Wyns, pas verkozen als voorzitter van N-VA Holsbeek, stelde aan een ruim publiek haar nieuwe bestuursploeg voor. Daarnaast kondigde ze ook haar kandidatuur aan voor de verkiezingen van het Vlaams parlement. Darya Safai was gastspreker van dienst.

Kersvers voorzitter Sabine Wyns deelde haar nieuwjaarswensen uit en gaf aan dat de partij met een kritische maar constructieve blik de beleidskeuzes van de meerderheid zal opvolgen, en, waar nodig, goed doordachte voorstellen zal doen. Michel Wierinckx werd herkozen als ondervoorzitter. Verder zullen Jo Vanmechelen en Herman Van Criekingen als gemeenteraadsleden, en Joke Gysel als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, deel uitmaken van het bestuur, net als Alex Verbinnen, Anne Grammet, Erik Pardon, Lien Vanmechelen, Mia Demarsin, Mieke Laridon, Ortwin Reymen, Sibert Verbinnen en Stijn Den Tempst.

Sabine had nog een extra aankondiging. Zij werd immers gevraagd als kandidaat op de lijst van Vlaams-Brabant voor het Vlaams parlement. Zo versterkt Sabine Wyns op plaats 16 de N-VA-lijst van lijsttrekker Ben Weyts. De N-VA heeft de ambitie om de grootste partij van Vlaams-Brabant te blijven. Sabine is 49 jaar en woont met haar dochter en man 13 jaar in Holsbeek waar ze mee de lokale N-VA afdeling oprichtte. Na 3 jaar ervaring als OCMW-raadslid, begint ze nu als gemeenteraadslid en voorzitter voor N-VA Holsbeek. Sabine werkt al 22 jaar aan de KULeuven voor het Vlaams Instituut voor Biotechnologie op Gasthuisberg in het kankeronderzoek. “Vlaanderen moet blijven investeren in excellent, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en Vlaamse onderzoekers ondersteunen in hun loopbaan”, zegt Sabine Wyns. “Holsbeek als prachtige, landelijke gemeente in het mooie Hageland heeft er alle belang bij om in te zetten op natuurbehoud en -herstel en het vrijwaren van open ruimte en landbouwgebied. Veilige fietspaden en -wegen en veilige schoolomgevingen moeten ook vanuit Vlaanderen hier verder ondersteund worden.” Verder wil Sabine ook dat een Vlaanderen met N-VA gaat voor meer Vlaamse bevoegdheden, kwaliteitsvol onderwijs, verdere investeringen in de welzijnszorg met extra aandacht voor dementie en mantelzorgers. Een samenleving opbouwen waarin we samen Vlaming zijn met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.