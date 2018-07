Kerkplein startplaats Aarschotse Buitenband 19 juli 2018

Holsbeek Sint-Pieters-Rode is een startplaats tijdens de Aarschotse Buitenband, die dit jaar op zondag 29 juli zal plaatsvinden.

Tijdens deze fietstocht voor jong en oud kan je de hele dag genieten van het mooie landschap. Onderweg kan je op verschillende stopplaatsen terecht voor een hapje en een drankje. Op zes startplaatsen kan je kiezen voor een grote, een middelgrote of een kleine ronde. Vertrekken kan in Betekom, Langdorp, Rillaar, Sint-Pieters-Rode, Werchter en Wezemaal. De grote ronde bedraagt 55 kilometer, de twee middelgrote ongeveer 40 en de drie kleine ongeveer 25. In Sint-Pieters-Rode wordt er aan het Kloosterhof aan het Kerkplein vertrokken. Als deelnemer krijg je een stempelkaart die je op elke stopplaats kunt laten afstempelen. Lever je op het einde van de dag een volle kaart in, dan ontvang je een gadget en maak je kans op een mand vol heerlijke streekproducten. Vertrekken kan tussen 9 en 15 uur. Deelnemen kost 3 euro voor leden Landelijke Gilden, niet-leden betalen 4 euro. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee, maar moeten zich wel inschrijven. Dat kan enkel ter plaatse. (ADPW)