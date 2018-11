KDN United organiseert quiz ADPW

06 november 2018

Voetbalclub KDN United organiseert op zaterdag 17 december zijn algemene kennis quiz in het jeugdopleidinscentrum Oep Den Berg in de Veeliedenstraat nummer 70 in Nieuwrode. De quiz begint om 20 uur, de deuren gaan al een uurtje vroeger open. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg. Zo’n ploeg bestaat uit vier personen.