Kampvuurconcerten vervangen HORST ARTIESTEN ZETTEN MET AKOESTISCHE SET KASTEEL IN VUUR EN VLAM ANDREAS DE PRYCKER

02 mei 2018

02u29 0 Holsbeek "Het festival HORST wil weg? Geen probleem, dan zorgen wij wel voor andere topmuziek", moeten ze bij de gemeente Holsbeek gedacht hebben. Zo zullen op vier verschillende zaterdagen kampvuurconcerten plaatsvinden in de boomgaard aan het kasteel van Horst.

De vijfde editie van HORST Arts & Music Festival in september wordt de allerlaatste aan de voet van het Rode Ridder-kasteel. Dat maakte de organisatie eerder al bekend. Bij de gemeente Holsbeek blijven ze niet bij de pakken zitten en stampen ze een eigen evenement uit de grond.





Muzikale helden

Zaterdag 19 en 26 mei en 2 en 9 juni bieden de kampvuurconcerten aan het kasteel van Horst muziek in zijn puurste vorm: met vuurkorven, kaarslicht en een select publiek op voelafstand van de artiest. Zonder lichteffecten, ingewikkelde visuele experimenten of overdonderende geluidsmuren. "Een voor het publiek onvergetelijke ervaring. Zelden komt de bezoeker zo dicht bij zijn muzikale held en is er de kans om precies te horen hoe goed een artiest nu echt is. Het worden gedenkwaardige avonden", meent organisator Johan Vansina.





Het Agentschap Natuur en Bos en Het Wagenhuys ondersteunen de organisatie. Opwarmen kan aan een gezellige buitenbar met vuurkorven, er zijn frisse dorstlessers en verkwikkende drankjes te verkrijgen, samen met een zomerse streetfood. "Maar we zijn vooral fier op onze vier muzikale parels", klinkt het bij Vansina. Op het programma: Mauro Pawlowski, bekend als gitarist van dEUS en side-kick van Tom Barman, op 19 mei. De week nadien is het de beurt aan Daan, in een akoestisch duo met Isolde Lasoen. "In het jaar dat Daan 'Nada', zijn meest ingetogen en organische plaat tot nu toe, op ons losliet, speelt hij solo aan zijn piano", zegt Vansina.





Op 2 juni, is Raymond Van Het Groenewoud in zijn puurste vorm aan de beurt. "Ik heb het gevoel dat ik er nu écht rijp voor ben", meent Van Het Groenewoud. "En misschien ook wel dankzij de schooldirecteur van een van mijn zonen. Hij vroeg me wanneer ik nu eindelijk eens zonder begeleiding wou optreden. Zodat mijn stem al haar emoties kon tonen, zonder die storende muziek. En kijk, ik heb hem zijn zin gegeven. Ik sloot me drie maanden op met piano en gitaar, met Kreten & Gefluister als resultaat. Het is alsof ik bij de mensen thuis speel."





300 tickets per concert

Het laatste optreden is er een van Noémie Schellens, stadssopraan van de stad Leuven. Alle concerten beginnen stipt om 20 uur en er zijn slechts 300 tickets per concert beschikbaar. De concerts duren telkens tot 23.30 uur. De exacte locatie is de boomgaard aan het kasteel van Horst.





Tickets zijn beschikbaar via www.kampvuurconcerten.be of www.facebook.com/kampvuurconcerten.