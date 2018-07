Jo Vanmechelen aangesteld als lijsttrekker 11 juli 2018

02u24 0 Holsbeek N-VA Holsbeek heeft zijn kandidatenlijst voorgesteld. Lijsttrekker wordt Jo Vanmechelen, jarenlang voorzitter van de verkeersadviesraad.

"Ik ben fier op de lijst die we gevormd hebben. Het is een team dat een dwarsdoorsnede van onze gemeente is: van bejaardenhelpster tot zelfstandige, van studente tot gepensioneerde, van verpleegster tot landbouwer", aldus Vanmechelen."





Vanmechelen wil samen met zijn ploeg Holsbeek naar het niveau van een moderne gemeente in de 21ste eeuw tillen en de nadruk leggen op de eigenheid, het landelijke karakter en de veiligheid. Hij wordt op de lijst gevolgd door Sabine Wyns en Joke Gysel die van nabij de OCMW-werking opgevolgd hebben als raadslid. (ADPW)