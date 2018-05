Jeugddienst organiseert sessies knuffelturnen 08 mei 2018

De jeugddienst en de gezinsbond van de gemeente Holsbeek oganiseren op zondag 13 mei twee sessies knuffelturnen.





"Knuffelturnen is een leuke variant van bewegingsopvoeding en dit voor peuters en kleuters van 1,5 tot 5 jaar samen met een van hun (groot)ouders. Met leuke oefeningen gaan we op zoek naar de grenzen van ons lichaam. De relatie tussen peuter/kleuter en (groot)ouder staat hierbij centraal, maar ook de relatie tussen de kleuters onderling wordt gestimuleerd", klinkt het bij de gemeente Holsbeek.





Deze sessies worden opgedeeld in 2 sessies van 1 uur. Er zal een sessie plaatsvinden voor 1,5- tot 2,5-jarigen. Die gaat door van 9.30 uur tot 10.30 uur. De sessie voor 2,5- tot 5-jarigen loopt van 10.45 uur tot 11.45 uur. (ADPW)