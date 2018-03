Jeugddienst organiseert dagje Retro Gaming 22 maart 2018

02u28 0

De jeugddienst van de gemeente Holsbeek organiseert op woensdag 4 april van 13.15 uur tot 16.30 uur een namiddagje Retro Gaming. Daar spelen ze met helden zoals Super Mario, Sonic en Shinobi en nemen ze het op tegen de zogenaamde 'bad guys' Bowser en Dr. Robotnik. Dit gebeurt allemaal binnen de wereld van Nintendo, Sega en Atari.





Afspraak in het buurthuis Nancy & Geert in Nieuwrode. Inschrijven gebeurt via in.holsbeek.be, jeugd@holsbeek.be of op het telefoonnummer 016/62.91.94. Deelname kost 15 euro.





(ADPW)