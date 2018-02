Jager schuldig aan dood prijsbeest 60-JARIGE MAN MOET 40.000 EURO SCHADEVERGOEDING BETALEN VOOR MAK KIM AERTS

13 februari 2018

02u58 0 Holsbeek Niet één, maar verschillende elementen duiden volgens de rechter de 60-jarige René H. uit Bierbeek aan als de schutter die wedstrijdhond Mak in het Meerdaalwoud in 2015 neerschoot. Er was het zenuwachtig telefoonverkeer met andere jagers, een vals alibi en het ballistisch onderzoek. "Er werd ten onrechte twijfel gezaaid", klinkt het in het vonnis. De jager kreeg zes maanden cel en moet 40.000 euro schadevergoeding betalen.

"Het kon zowat iedereen geweest zijn", pleitte de advocaat van René H. vorig maand nog in de rechtbank. Maar daar dacht de rechter duidelijk anders over. H. beweerde tijdens het onderzoek dat hij zich op 23 maart 2015 omstreeks 19 uur enkele kilometers verder in Roosbeek bevond toen Mak tijdens een wandeling in het Meerdaalwoud werd afgeknald met drie kogels, twee in de romp en een in de hals. Maar telefonie-onderzoek sprak die bewering al snel tegen. "Wordt niet bevestigd", merkte de rechter op. Ook het zenuwachtige telefoonverkeer tussen de aanwezige jagers - ze waren met een tiental - deed anders vermoeden. Dat H. diezelfde avond nog met zijn advocaat probeerde te bellen, maakte hem extra verdacht. Hij weigerde bovendien een leugendetectortest en met andere jagers werd onderling afgesproken om gsm's tijdens politieverhoren thuis te laten. Ze zouden hun verhoren ook perfect op elkaar hebben afgestemd en ontkenden die avond schoten gehoord te hebben ondanks de vier knallen honderd meter verder van hun locatie in het bos.





Geen ongeluk

Tijdens een huiszoeking bij de zestiger werd ook munitie gevonden die chemisch compatibel bleek met de restanten die in het kadaver van Mak werden aangetroffen. De verdediging pleitte nog dat het baasje van Mak, Dorothy McGoldrick uit Holsbeek, met opzet het lichaam van het prijsbeest liet cremeren om een tegenexpertise te verhinderen maar ook dat werd door de rechter van tafel geveegd. Net als het feit dat er verwarring zou kunnen geweest zijn tussen Mak en een ree, temeer omdat Mak een blauwe halsband droeg.





"Er kan dan ook geen sprake zijn van een onopzettelijke handeling of ongeluk", aldus de rechter, die vond dat H. het onderzoek bemoeilijkte en weinig of geen medewerking verleende. Ze veroordeelde hem tot zes maanden cel en 600 euro boete.





224.000 euro

Mak won enkele weken voor hij werd neergeschoten nog enkele prestigieuze prijzen op de Crufts 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd er bekroond als beste reu en als beste opposite sex. Daardoor is de schadevergoeding navenant. Duizend euro morele schadevergoeding en 39.000 euro voor de aankoop van een nieuwe hond, de ingevroren zaadcellen van Mak en de misgelopen dekkingen met de topreu. Baasje Dorothy vroeg eerst nog een schadeclaim van 224.000 euro maar is tevreden met de uitspraak.





"Het is ons niet om het geld te doen maar om opnieuw een hond te kweken op het niveau van Mak heb je nu eenmaal veel tijd en geld nodig. Er kan bij ons nu terug een lach af", zegt Dorothy, die nog op één ding hoopt.





"Dat ze zijn jacht- of wapenvergunning afpakken. Dan zijn we pas echt blij."





Een wapen en munitie van de jager werd alvast verbeurdverklaard. De zestiger heeft nog dertig dagen om in beroep te gaan.