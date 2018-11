Inbrekers slaan toe Andreas De Prycker

07 november 2018

In de Lindestraat, Gobbelsrode en de Bruul in Holsbeek werd het afgelopen weekend ingebroken. Dat gebeurde telkens in gezinswoningen. Volgens de politie is er een dievenbende aan het werk, aangezien de inbraken allemaal kort na elkaar gebeurden.