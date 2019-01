Inbrekers minstens vier keer op pad Stefan Van de Weyer

29 januari 2019

14u44 0 Holsbeek Inbrekers waren in de nacht van maandag op dinsdag minstens vier keer op pad in het centrum van Holsbeek. Ze pleegden er twee inbraken en twee pogingen tot inbraak, in één geval werd een dief betrapt en ging hij op de vlucht.

Op de Wingeweg raakten ze binnen via het slaapkamerraam binnen en werd de hele woning doorzocht. Op het eerste zicht leek er niets te zijn verdwenen. Iets verderop op de Nobelberg verdwenen een handtas en juwelen uit een huis. Daar drongen ze binnen via de achterdeur en via een raam, waarna ze het hele pand uitkamden. In de Daalputstraat werd maandagavond rond 22 uur een dief aan een woning betrapt door een bewoner. Deze sloeg op de vlucht en verdween. Op het Langeveld werd gepoogd om een achterdeur te forceren, de daders moesten zonder buit afdruipen.