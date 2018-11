Inbraakpogingen Andreas De Prycker

12 november 2018

15u37 0

Dieven hebben het afgelopen weekend geprobeerd om in te breken in een woning in Gobbelsrode in Kortrijk-Dutsel. De dieven probeerden via de deur de woning te betreden, maar slaagden daar niet in. Op de Kortrijksebaan werden dit weekend twee personen gesignaleerd op het dak van een instelling. Toen de politie ter plaatse kwam, was het duo niet meer aanwezig. Er werd niets gestolen.