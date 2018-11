Inbraak op de Meesberg ADPW

22 november 2018

De bewoners van een huis aan de Meesberg in Holsbeek stelden dinsdagavond omstreeks 22 uur vast dat er bij hen was ingebroken. Daarop verwittigden zij lokale politiezone Lubbeek. Het is vooralsnog onduidelijk wat er gestolen werd.