Holsbekenaren in de wereld-avond ADPW

22 november 2018

Op vrijdag 7 december vindt de ‘Holsbekenaren in de wereld-avond' plaats in parochiezaal Sint-Maurus in Holsbeek. Tijdens deze avond komen Holsbekenaren in woord en beeld sterke getuigenissen afleggen van hun (werk)ervaringen in het Zuiden.

Oxfam Wereldwinkel Holsbeek houdt traditioneel een geschenkenbeurs tijdens de eindejaarsperiode in de Sint-Mauruszaal. Als extraatje komen op vrijdagavond 7 december Holsbekenaren in woord en beeld sterke getuigenissen afleggen van hun (werk)ervaringen in het Zuiden. De projecten waarvoor ze zich inzetten, kregen dit of vorig jaar de financiële steun van de GROS en de gemeente.

“Deze Holsbekenaars brengen het Zuiden een stukje dichterbij: Jo Leunis startte een schoolbibliotheek op in Tanzania (Dar Es Salaam). Engelstalige (tweedehandse) boeken zijn trouwens nog altijd welkom bij de cultuurdienst, zodat we die op deze avond kunnen overhandigen aan Jo. Hendrik Vuerinckx en Els Dekeyzer geven een update van hun projecten uit 2017: Hendrik voor zijn organisatie Oye Lena in Peru en Els voor het duurzame visserijbeleid in DR Congo”, zo klinkt het bij de gemeente Holsbeek. De avond is een initiatief van de GROS, de dienst internationale samenwerking en Oxfam-Wereldwinkel Holsbeek. De avond begint om 20 uur. Toegang is gratis, reserveren is niet nodig.