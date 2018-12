Holsbeek loopt voor Karsten (13) die vecht tegen kiemceltumor ADPW

19 december 2018

Toen Karsten Tuyls (13), linksachter bij de U15 van voetbalploeg KDN United, moest overgeven na een voetbalwedstrijd en ook de dagen en weken voordien erg veel hoofdpijn had, besloot zijn mama Veerle van Eijgen naar de pediater te stappen. Het verdict was spijkerhard: uit een MRI bleek dat Karsten leed aan een kiemceltumor in de hersenen. Na maanden chemotherapie, is Karsten aan zijn radiotherapie begonnen. En die behandelingen lijken aan te slaan. “Alles komt goed. Binnenkort kan ik weer voetballen”, klinkt het bij de optimistische Karsten. Het verhaal greep de inwoners van Holsbeek zo aan dat ze zaterdag in groten getale lopen om het Kinderkankerfonds te steunen.

En of De Warmste Week leeft. “Wij reken dromen van zo’n 1.300 deelnemers, zowel vanuit Holsbeek als ver erbuiten. Fenomenaal voor een kleine gemeente als Holsbeek. Dit toont aan hoe warm het hart van de Holsbekenaren wel is”, vertelt organisator Ilse Organe, die ook voorzitter is van KDN United, de ploeg van Karsten. Het bewijs daarvan valt zaterdag te bewonderen aan het Dorp in Nieuwrode. Om 14 uur wordt er het startschot gegeven van loop-of wandelparcoursen van respectievelijk 4,7 en 11 kilometer. “Deelname kost 5 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 10 euro voor volwassenen bij voorinschrijving en 12 euro voor zij die aan de kassa betalen. Ondertussen wordt er tussen 12 en 19 uur ook kinderopvang voorzien, voor 5 euro per kind”, vertelt Ilse.

Karsten en zijn familie zijn in hun nopjes met het initiatief. Zij hebben zware maanden achter de rug. “Maandenlang zijn wij naar de afdeling oncologie in het Gasthuisbergziekenhuis gegaan. Een heel kindvriendelijke afdeling met heel wat leuke workshops, een PlayStation ter ontspanning en mensen die er alles aan doen om Karsten zich op zijn gemak te laten voelen. Maar toch kom je daar liever niet. Na vier chemokuren met telkens twee weken tussen, is Karsten net begonnen aan zijn radiotherapie. Die bestralingen duren nog tot 22 januari”, weet mama Veerle. “Ik moet nog 23 keer gaan en dan is het voorbij”, vertelt Karsten. De therapie draait gelukkig erg goed uit. “Alles is heel positief verlopen”, zegt mama Veerle. “De chemokuur heeft ervoor gezorgd dat de twee tumoren zo goed als verdwenen zijn. Zoals het er nu naar uitziet, zal Karsten in januari terug kunnen voetballen. Dat is althans de bedoeling.” Na die maanden vol onzekerheid, doet het deugd dat je door erg veel kanalen gesteund wordt. “De twee U15-ploegen van KDN lopen mee, de klas van Karsten en zijn verplegers lopen ook mee. Maar ook de nabijgelegen voetbalploegen van Sportief Rotselaar en van VK Linden komen met een delegatie. Momenteel zitten we op zowat 700 inschrijvingen, maar ik verwacht zeker 1.300 aanwezigen”, vertelt Ilse. Ook Karsten en zijn mama komen wandelen. “Wij gaan wellicht de 7 kilometer wandelen. En daar kijken we echt naar uit”, zeggen Veerle en Karsten in koor.

Iedereen lijkt wel zijn duit in het zakje te willen doen. “Wij hebben zelf nog zo’n 4.000 kaarsjes van De Warmste Week die we verkochten. De opbrengst van de kerstmarkt van de school wordt gedeeld met ons goed doel, en ook de opbrengsten van de kerstmarkten van KVLV, Open Vld en N-VA gaan naar het Kinderkankerfonds. Er hebben mensen cupcakes gemaakt, koekjes gebakken en ga zo maar door. En Veerle heeft speciaal knuffels gehaakt om te kunnen verkopen. Het is fenomenaal hoe dit leeft”, meent Ilse.

Om dat nog wat extra kracht bij te zetten, komt niemand minder dan DJ Bobby Ewing zaterdagavond naar Nieuwrode. Hij maakt deel uit van de afterparty, die al om 16.30 uur begint met achtereenvolgens Fougasse, Thomas Marien, RitA, COME AS NIRVANA, en Mario Kennes. Daarna sluiten Bobby Ewing & Johnny Breakbeat het evenement af met een spetterende knalfuif.

Wil jij graag meewandelen of loop je liever een toertje mee? Inschrijven gebeurt telkens via werun4karsten@gmail.com, betalen gaat op het rekeningnummer BE69 7430 4465 5578. Kom je met de fiets? Dan maak je kans op een fiets-of wandelweekend. Karsten en mama Veerle hebben alvast laten weten om naar het domein Puyenbroeck in Wachtebeke te gaan om het geld aan het Kinderkankerfonds te overhandigen in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel.