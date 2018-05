Holsbeek krijgt opnieuw haar 'drie dennekes' 03 mei 2018

De 'Drie Dennekes' zijn al sinds mensenheugenis een herkenningspunt voor alle mensen van de deelgemeente Holsbeek. Ze staan in het bos, op het kruispunt van de Attenhovendreef en de Meesberg.





"De derde bosweg op dit kruispunt kreeg een jaar of tien geleden de naam 'Driedennekespad'. Maar de oude bomen waren niet meer om aan te zien: een ervan was al dood en aan de twee andere was met moeite bovenaan nog een klein groen takje te zien. Daarom heb ik het initiatief genomen om deze plaats in ere te herstellen. De groendienst van de gemeente heeft drie nieuwe 'denneboompjes' geplant. Ze hebben ook een boordsteentje rondom gekregen om ze beter te beschermen, en verse grond. De drie nieuwe 'dennekes' zijn nog klein, maar ze staan nu in goede grond, zodat ze volop kunnen groeien", vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). (ADPW)