Holsbeek krijgt allernieuwste Aldi 09 augustus 2018

Binnen enkele dagen is het zover: op zaterdag 11 augustus opent de volledig vernieuwde Aldi in Holsbeek feestelijk de deuren. "De klant kan rekenen op een volledig vernieuwde winkel waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit. De typische Aldi-formule met z'n lage prijzen blijft behouden", klinkt het in een communiqué van de warenhuisketen. "De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met topkwaliteit groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting... Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de





vraag gesteld: hoe ziet uw ideale ALDI er in de toekomst uit", zegt Erik Winters, Managing Director van de regionale hoofdzetel Aldi Zemst. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht." (ADPW)