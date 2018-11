Holsbeek herdenkt 11 november Andreas De Prycker

11 november 2018

Ook in Holsbeek werd vandaag 11 november herdacht. Gaston van Casteren plaatste als herdenking overal kruisjes. Hij plaatste niet minder dan 40 kruisjes in Holsbeek en Werchter. Geschiedschrijver Jos Libotton kreeg via een vriend fotonegatieven over de oorlog in zijn bezit, meer bepaald van de gebeurtenissen op 15 mei 1940 in Holsbeek. Hij maakte folders van het hele verhaal en hield vandaag, op 11 november, een tentoonstelling in het woonzorgcentrum Sint-Margaretha.