Heraanleg Steenweg op Holsbeek (N229) opnieuw uitgesteld

07 maart 2019

De heraanleg van de Steenweg op Holsbeek is nóg maar eens uitgesteld, tot groot ongenoegen van Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen, schepen van openbare werken Rudy Janssens en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (allen CD&V). Ondertussen zijn de werken al voor juli 2021, voor én na het festival Rock Werchter. De heraanleg was eerst voorzien was voor 2018. Dat werd al eens verlaat naar 2020.

Recent lieten Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) en Leuvens gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) hun ongenoegen blijken over het gebrek aan een veilige fietsoversteek voor ondermeer de schoolgaande jeugd die van het Montfortcollege in Rotselaar op weg naar huis de Aarschotsesteenweg moeten kruisen.

“Zij moeten immers de drukke Aarschotsesteenweg (70 km/uur) oversteken om de Jan Baptist Vanderelststraat in te gaan. Daarbij zijn deze jongeren afhankelijk van de goodwill van de automobilisten aangezien een veilige oversteekplaats ontbreekt. Volgens minister Weyts voldoet deze locatie echter niet aan de voorwaarden die de aanleg van een fietsoversteek kunnen verantwoorden. Als bijkomend argument om geen oversteekplaats te realiseren op de Aarschotsesteenweg, stelde de minister een alternatieve route voor. De scholieren kunnen volgens hem beter fietsen via de Steenweg op Holsbeek (N229) en de Kwadenhoekstraat. Daarvoor verwijst hij naar de concrete plannen om de Steenweg op Holsbeek uit te rusten met fietspaden die voldoen aan de meest recente richtlijnen”, zeggen Brouwers en Geleyns.

AWV wil al geruime tijd de Steenweg op Holsbeek (N229) vernieuwen tussen het op-en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Zo zullen er vrijliggende fietspaden worden aangelegd. Daarnaast worden er ingrepen gepland die de afwikkeling van het auto- en busverkeer moet verbeteren.

Karin Brouwers vroeg minister Weyts naar de planning en timing voor die veilige heraanleg van de Steenweg op Holsbeek. “De uitvoering van de werken blijkt nog maar eens uitgesteld. Oorspronkelijk was de heraanleg voorzien in 2018 en is daarna opgeschoven tot 2020 en nu weer uitgesteld tot 2021. De reden voor deze vertragingen is dat de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties vertraging heeft opgelopen met de onteigeningen”, zo vertellen Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers en Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (beiden CD&V). Volgens hen zijn de te krappe budgetten voor AWV Vlaams-Brabant eveneens de oorzaak van deze vertraging.

“De grondverwervingen zijn een kritische factor en deze gebeuren door de dienst vastgoedtransacties van de Vlaamse belastingdienst. AWV heeft vernomen dat verschillende eigendommen niet minnelijk aangekocht zullen kunnen worden waardoor dit via onteigening zal moeten gebeuren overeenkomstig het onteigeningsdecreet. Er moeten 37 grondinnemingen gebeuren. Eind februari 2019 zijn er 13 reeds gebeurd, 4 in onderhandeling met het oog op minnelijke verwerving en 20 waar tot op vandaag geen akkoord bereikt werd en waarvoor de onteigeningsprocedure dus opgestart zal worden”, zo laat minister Weyts in een schriftelijk antwoord weten.

“Vanuit de gemeenten Holsbeek, Rotselaar en Leuven (Wilsele-Putkapel) wordt er al langer aangedrongen op het veiliger maken van de Steenweg op Holsbeek. Op dit stuk van de steenweg zijn de fietspaden in zeer slechte staat waardoor fietsers soms op de rijbaan tussen de auto’s en vrachtwagens moeten laveren. Nochtans gebruiken honderden scholieren deze steenweg om het nabijgelegen Montfortcollege te bereiken. Ook voor het woon-werkverkeer richting bedrijvenzones (Wingepark, Danone, …) is het fietsgebruik niet echt veilig in deze omgeving”, vertellen Eyssen, Janssens en Brouwers.

Buiten de verkeersonveiligheid is er een ander belangrijk probleem. Aquafin wacht al meer dan 10 jaar op de heraanleg voor het plaatsen van een collector onder de Steenweg op Holsbeek. Zolang dit niet gerealiseerd is, zijn de rioleringsprojecten en verkeersveilige heraanleg van verschillende straten in Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode ook geblokkeerd.