Harmonieorkest De Ware Vrienden viert 190-jarig bestaan ADPW

19 februari 2019

2019 is het jaar waarin Harmonieorkest De Ware Vrienden van Kortrijk-Dutsel feest gaat vieren, want het orkest wordt 190 jaar. Daarmee is ze een jaar ouder dan België en één van de oudsten uit de streek. Het feestjaar wordt geopend op zondag 24 februari om 11 uur met het aperitiefconcert in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Laat je op deze zondagochtend leiden door de muziek, gebracht in een unieke setting door het harmonieorkest onder leiding van Ria Van Ermen, die bovendien dit jaar ook 25 jaar met het dirigeerstokje zwaait. Nadien volgt de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘190 jaar Harmonieorkest De Ware Vrienden’ in zaal De Tromp. Die tentoonstelling zal na de opening opgesteld worden in de inkomhal van het gemeentehuis van Holsbeek tot zondag 7 april. Tickets zijn verkrijgbaar via tickets@dewarevrienden.info of via de muzikanten zelf. Een ticket in voorverkoop kost 7 euro, aan de inkom betaal je 8 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.