Grote veranderingen op til in Holsbeek 6,6 MILJOEN EURO VOOR VOLLEDIGE HERAANLEG BELANGRIJKE STRATEN ANDREAS DE PRYCKER

02u45 17 Foto Vertommen Onder meer de Appelweg zal worden aangepakt. Holsbeek 6,6 miljoen euro. Zoveel geld wordt er uitgetrokken voor de heraanleg van een aantal belangrijke straten in Holsbeek zoals de Appelweg, de Kriesberg, de Zandstraat en de Mennenshoeve. De gemeente hoopt de werken te kunnen uitvoeren binnen een jaar of vier. Er staan de gemeente dus ernstige veranderingen te wachten.

De Appelweg en de Kriesberg in Holsbeek zullen volledig vernieuwd worden. Voor de heraanleg van de Appelweg en de Mennenshoeve zal de gemeente Holsbeek een ontwerper aanstellen. "De Appelweg is een belangrijke verbindingsweg tussen Nieuwrode en Wezemaal, en telt ook een honderdtal woningen. De volledige heraanleg met nieuwe riolering, een nieuw wegdek en voet- en fietspaden, staat al langer op het programma van de gemeente. Als eerste zelfs, na de uitvoering van het Ruggengraatproject. Nu de vier laatste fasen van dat laatste in voorbereiding zijn, is het tijd om ook de heraanleg van de Appelweg op de rails te zetten. Positief nieuws is dat minister Joke Schauvliege de Appelweg op het programma van de rioleringstoelagen heeft gezet. Daardoor is de gemeente zeker van deze niet onbelangrijke medefinanciering", vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). Samen met de Appelweg wordt ook Mennenshoeve, een klein zijstraatje, vernieuwd.





Binnen jaar of vier

"De totale kostprijs van de heraanleg van de Appelweg en Mennenshoeve wordt geraamd op 3 miljoen euro. Daarvoor rekent de gemeente op 675.000 euro toelagen voor de riolering en ongeveer 500.000 euro voor de fietspaden", zegt Eyssen. De gemeente hoopt de werken te kunnen uitvoeren binnen een jaar of vier.





Ook voor de heraanleg van de Kriesberg en de Zandstraat gaat de gemeente Holsbeek een ontwerper aanstellen. "De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. Het Vlaamse gewest wil ook het afvalwater van het oostelijke deel van Nieuwrode uit de beken houden en afvoeren naar het zuiveringsstation. Aquafin zal daarvoor een collector aanleggen onder de straat Losting en onder de Rijksweg door tot in de Zandstraat. De Zandstraat zelf en de hoger gelegen Kriesberg zullen afwateren naar deze collector. Daarom voorziet minister Schauvliege ook een rioleringstoelage voor de Kriesberg en het aanpalende deel van de Zandstraat", aldus Eyssen. De gemeente Holsbeek maakt graag gebruik van deze gelegenheid om ook deze straten volledig te vernieuwen. Van de 3,6 miljoen euro wordt naar schatting 1.190.000 euro gedekt door de rioleringstoelage. De gemeente hoopt ook deze werken te kunnen uitvoeren in de volgende bestuursperiode.





