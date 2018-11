Gezocht: talent op de plein ADPW

08 november 2018

Verschillende Plein-verenigingen slaan de handen in elkaar op zoek naar ‘Talent op de Plein’. “Ben jij iemand die kan dansen, toneelspelen, goochelen, zingen, muziek maken, cabaret speelt, een opkomend komiek is of iets anders kan? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor onze show op zaterdag 2 februari”, zo klinkt het bij de organisatie. Geïnteresseerden, jong en oud, kunnen zich inschrijven via engagedopdeplein@gmail.com. Dat moet gebeuren voor 26 november. Daarna zal de organisatie contact opnemen met de geïnteresseerden.