Gemeente test waarschuwingssysteem met mopje over de Sint ADPW

06 december 2018

15u10 0

De gemeente Holsbeek verzond op de ochtend van Sinterklaas een sms aan 842 inwoners met de (ludieke) waarschuwingsboodschap: ‘Test Be-Alert: Hebt u vannacht ook een man met een wit paard over de daken zien lopen? Meer info op www.holsbeek.be of in je mailbox.’ Er werden ook 654 e-mails verstuurd aan de ingeschreven inwoners.

Dit gebeurde als test van het waarschuwingssysteem BE-Alert. BE-Alert heeft een belangrijke rol in het kader van communicatie tijdens mogelijke noodsituaties. Het is een alarmeringssysteem waarmee de burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

De test verliep perfect: op minder dan een minuut waren alle sms'en en mails verstuurd. De gemeentelijke noodplanningsambtenaar kan ook opvolgen wanneer de berichten toekomen. Ook dat gebeurde uiterst snel. Alleen een gsm die af staat of buiten bereik is, krijgt het bericht natuurlijk met vertraging.