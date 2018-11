Gemeente sluit overeenkomst met De Sprankel ADPW

Holsbeek De gemeente Holsbeek sluit een overeenkomst met het lokaal dienstencentrum 'De Sprankel'. Ook het OCMW van Holsbeek werkt samen met het lokaal dienstencentrum.

“Samen willen de partners een adequate buurtgerichte aanpak ontwikkelen over het hele grondgebied van de gemeente Holsbeek zodat een fijnmazig netwerk ontstaat om ouderen structureel bij te staan in hun dagelijkse leven. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het bereiken van maatschappelijk kwetsbare ouderen en aan de integratie van de ouderen in de buurt”, zo vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

De uitvoerende partner in deze overeenkomst is het lokaal dienstencentrum De Sprankel van het Woonzorgcentrum Sint-Margaretha. De Sprankel biedt dienstverlening aan in het WZC en neemt initiatieven in de vijf woonkernen van de gemeente.

“Het dienstencentrum biedt een sociaal restaurant aan en organiseert cursussen en activiteiten die specifiek gericht zijn naar senioren maar openstaan voor iedereen. Daarbij werken ze samen met het OCMW, en mikken ze op activiteiten die aanvullend zijn bij het aanbod van de vrijwilligersverenigingen in de gemeente en hiermee geen concurrentie aangaan. Het dienstencentrum tracht het contact van thuiswonende ouderen met de buurt en met andere ouderen (in het WZC) te versterken”, vertelt Eyssen. Maar het is ook de bedoeling om het contact tussen het WZC en de kinderen van basisschool De Zilverlinde te versterken. “Dat door het toelaten van een doorgang op het terrein van het WZC tussen de lagere school en de tuin van de parochiezaal, die ook gebruikt wordt door de kleuterschool. De doorgang heeft een afsluitbaar poortje en wordt gebruikt onder toezicht. De gemeente zal de kosten voor het plaatsen van het poortje op zich nemen”, geeft Eyssen nog mee.

De overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2019. De gemeente verleent een medefinanciering van 10.000 euro aan de opstart en werking van LDC De Sprankel. Tijdens de opstartfase kon het LDC immers op geen enkele toelage beroep doen. Sinds kort is het wel erkend en krijgt het ook medefinanciering van de Vlaamse overheid.