Gemeente kan gezonde begroting voorleggen

De gemeenteraad van de gemeent Holsbeek heeft het budget 2018 goedgekeurd.





"De inkomsten van de gemeente stijgen met 3,7 %, de uitgaven met 2,58 %. Zowel de personeelskosten (+2%), de werkingskosten als de toelagen en dotaties zijn goed onder controle. Bij de dotaties stijgen de kosten van brandweer (+4%) en politie (+3,8%) meer dan gemiddeld. In 2018 worden er 11.268.898 euro exploitatie-uitgaven gepland + 492.261 euro aflossingen van leningen. Daar tegenover staan 12.267.601 euro geraamde exploitatie-inkomsten. Het budget 2017 sluit dan ook met een positief saldo. Met + 506.442 euro wordt de autofinancieringsmarge zelfs groter geraamd dan voor 2017. Het positieve saldo geeft aan dat de gemeente nog financiële marge heeft om haar investeringsprogramma verder te zetten zoals gepland", weet burgemeester Hans Eyssen (CD&V).





Voor dat investeringsprogramma worden 3.337.000 euro nieuwe kredieten voorzien. Daarvan wordt 649.000 euro gedekt door subsidies die de gemeente verwacht van de Vlaamse overheid. Het zwaartepunt ligt dit jaar bij een aantal investeringen in gebouwen: de nieuwe school voor Nieuwrode (1.000.000 euro), de laatste fase van de volledige renovatie van de Sportschuur (900.000 euro) en aanpassingen in het bibliotheekgebouw (250.000 euro). (ADPW)