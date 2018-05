Gemeente heeft nieuwe partij VOORMALIG CD&V-SCHEPEN ACHIEL CLAES (69) ZAL LIJST 'HOLSBEEK BEWEEGT 'TREKKEN ANDREAS DE PRYCKER

08 mei 2018

02u35 0 Holsbeek In het kasteel van Horst werd gisteren de nieuwe politieke partij 'Holsbeek Beweegt' voorgesteld. Op de lijst van die partij minstens een zeer opvallende naam: voormalig eerste schepen voor CD&V Achiel Claes (69) gaat terug in de politiek. Op twee en drie op de lijst: beroepsfotografe Kim Theys (43) en zelfstandig ondernemer Hans Miseur (52), die ook partijvoorzitter is.

De kersverse partij 'Holsbeek Beweegt' is naar eigen zeggen volledig apolitiek. "Onze enige interesse is om goede dingen te doen voor de gemeente. Dat gebeurt nu simpelweg niet", menen Claes en Miseur. Zij zijn zowat de 'founding fathers' van het burgerforum Holsbeek Beweegt. "Wij hebben een duidelijk programma, los van alle politieke invloeden en traditionele partijen. Een programma waarin grenzen niet belangrijk zijn. Holsbeek moet een nieuwe adem vinden, opnieuw kunnen gaan leven. Wij willen een aanspreekpunt zijn voor álle inwoners van Holsbeek en realiseren wat de bevolking wil. De huidige burgemeester (Hans Eyssen van CD&V, red.) hoort de mensen wel, maar hij luistert niet", menen Claes en Miseur. Het was de hele historie rond de kerststal die 'te aanstootgevend kon zijn voor moslims'. "Toen is de bal aan het rollen gegaan. Heel wat mensen vonden dat niet kunnen en daarop heb ik besloten er iets aan te doen", klinkt het bij Claes. Ondertussen heeft de lijst 'Holsbeek Beweegt' al 17 van de 21 beschikbare plaatsen op hun lijst ingevuld, met Claes zelf als speerpunt. Al wil hij dat zelf niet zo gezegd hebben. "De partij draait niet om 'Chille' Claes, maar om mensen die het beste voor hebben met de gemeente Holsbeek", klinkt het. Claes is zeker geen onbesproken figuur. De man was tien jaar schepen van openbare werken. Nu is hij strijdvaardiger dan ooit en dat straalt af op de rest van zijn lijst. "Je bent voor of tegen 'Chille' Claes. Zo simpel is het", klinkt het bij Claes.





Groene gemeente

"Holsbeek is een groene gemeente en moet dat blijven. Voor de aanleg van een nieuwe school in Nieuwrode, zijn er ook werken aan twéé fietspaden voorzien, van telkens 1,7 meter breed. Maar door het aanleggen van deze superbrede fietspaden is er ter hoogte van het kruispunt met de Panoramastraat geen plaats om auto's tegelijkertijd in beide richtingen door te laten rijden. Dus komen er drie verkeerslichten, met slechts een plaats voor één rijstrook. Er gaan dus gemiddeld dagelijks tot 1.800 auto's voor het rood licht moeten parkeren. Daarboven gaat de CO2-uitstoot met 120 % toenemen en zal de uitstoot van fijn stof verdriedubbelen. Dat krijg je toch niet verkocht als je ziet welke CO2-vriendelijke maatregelen ze in pakweg Antwerpen aan het nemen zijn?", menen Claes en Miseur.